Anzeige

Bensheim.Knapp sechs Wochen sind seit dem Absturz eines Ultraleichtfliegers bei Bensheim vergangen. Der Pilot und eine 18 Jahre alte Frau aus Bickenbach kamen am 10. März ums Leben. Das Flugzeug schlug auf einem Acker zwischen dem Gewerbegebiet Stubenbwald und der Landstraße nach Schwanheim auf.

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung übernahm die Untersuchung des Wracks, um die Absturzursache zu ermitteln - was einige Zeit in Anspruch nehmen kann. „Es liegen uns in dieser Angelegenheit keine neuen Erkenntnisse vor“, teilte Oberstaatsanwalt Robert Hartmann aus Darmstadt jetzt auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Mit einem Ergebnis rechne man frühestens Ende Juli.

Keine gesundheitlichen Probleme

Ausgeschlossen konnte bisher nach einer Obduktion lediglich, dass die beiden Insassen, vor allem der Pilot, keine gesundheitlichen Probleme in der Luft bekommen hatten, die das Unglück hätten herbeiführen können.