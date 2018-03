Keine offene Kirche mehr

Anzeige

Schwanheim.Die tägliche Öffnung der Moller-Kirche in Schwanheim wird bis auf Weiteres ausgesetzt. Wegen mehreren Fällen von Sachbeschädigung in der Kirche hat der Kirchenvorstand in seiner letzten Sitzung beschlossen, das Gotteshaus zunächst nur noch für Gottesdienste und Konzerte zu öffnen. „Wir bedauern diese Entscheidung sehr“, so Pfarrer Hans-Joachim Greifenstein, „weil wir wissen, dass sich nicht wenige Menschen über unsere offene Kirche gefreut haben.“ Das Gästebuch weise viele Einträge auf, in denen dafür gedankt wird, dass die Kirche offen steht. „Wir werden die Kirche darum auch sofort wieder öffnen, wenn wir sicher sein können, dass kein Unfug mehr getrieben wird. Nur ist uns im Augenblick das Risiko zu hoch“, so Greifenstein.

Es deute viel darauf hin, dass es sich um „Dumme-Jungen-Streiche“ handele. Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis für diese Maßnahme – und um Mithilfe, um dieses Problem zu lösen. red