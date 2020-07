Keine Rosenkerb in Wilmshausen

Wilmshausen.Bis zum letzten Moment hat man in Wilmshausen gewartet. Es wurde lange im Kultur- und Verschönerungsverein diskutiert, hin und her überlegt und sich gefragt, ob es irgendwie machbar ist, die Kerb trotz Corona-Pandemie zu organisieren, vielleicht als kleineres Fest. „Es ist nicht möglich. Die diesjährige Rosenkerb ist abgesagt. Obwohl man gerne das kleine Jubiläum 60 Jahre Rosenkerb in Wilmshausen gefeiert hätte“, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

Die nächste geplante Veranstaltung des Kultur- und Verschönerungsvereines Wilmshausen ist das bei Jung und Alt beliebte Kelterfest auf der Streuobstwiese im September. Dafür steht eine Entscheidung noch aus. red

