Keine ruhigen Feiertage für die Feuerwehr

Bensheim.Aufmerksame Nachbarn verhinderten am Ostersonntag im Wingertsweg in Bensheim einen größeren Brand. „Sie alarmierten die Leitstelle, nachdem sie auf dem Balkon eines Wohnhauses Feuer bemerkt hatten“, erklärte Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn.

Dort standen Möbel und eine Markise in Flammen, als die Stützpunktwehr mit 28 Mann und sechs Fahrzeugen gegen 10.45 Uhr eintraf. Das Feuer drohte bereits aufs Dach überzugreifen, „was deutlich folgenreicher gewesen wäre“, so Karn. Durch das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte konnte jedoch Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand, die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs nicht im Haus. In der Wohnung war jedoch ein Hund, der vom Besitzer gerettet werden konnte, nachdem dieser nach Hause zurückgekehrt war.

„Glimpflich ausgegangen“

Die Feuerwehr löschte von außen das Feuer, mit der Drehleiter wurde nach möglichen weiteren Glut- oder Brandnestern gesucht. Zur Ursache konnte Karn keine Angaben machen. Das sei zum momentanen Zeitpunkt noch unklar. „Letztlich ist es glimpflich ausgegangen“, bilanzierte der Stadtbrandinspektor. Die Wohnung selbst sei nur leicht betroffen. Für ihn und seine Kollegen war es nicht der erste Ostereinsatz. Am Samstagabend wurden sie in einen gastronomischen Betrieb an der Zeller Straße in der Innenstadt gerufen. Dort hatte eine Frau, nachdem sie auf der Toiletten war, über eine Reizung des Rachenraums geklagt und sich unwohl gefühlt. Die Wirtin wählte daraufhin den Notruf.

Die Bensheimer Feuerwehr konnte mit ihren Messgeräte nichtsfeststellen, weil aber ein am Einsatz beteiligter Kamerad ebenfalls Symptome aufwies, zog man die Messeinheit des Kreises aus Bürststadt hinzu. Deren Instrumente verzeichneten einen geringen Ausschlag.

Auf der Suche nach der Ursache stießen die Einsatzkräfte auf einen „handelsüblichen Urinsteinentferner mit 16 Prozent Salzsäure“, so Karn. Das Gemisch dürfte die Atemwegsreizungen verursacht haben. Die Feuerwehr lüftete die Räume und zog wieder ab.

An Karfreitag rückte außerdem die Auerbacher Feuerwehr gegen 14 Uhr ins Fürstenlager aus. Dort brannte im Bereich des Betriebshofs auf einer Fläche von zehn Quadratmetern ein größeres Nutzfeuer unbeaufsichtigt, teilte die Auerbacher Wehr auf ihrer Facebookseite mit. Das Feuer wurde abgelöscht, verletzt wurde niemand. dr

