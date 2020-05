Keine Wallfahrt auf den Kreuzberg

Der Gottesdienst auf dem Kreuzberg war immer gut besucht. © Kolpingsfamilie

Bensheim.Die drei Bachgemeinden Hemsbach, Sulzbach und Laudenbach bieten seit 1990 immer am Pfingstmontag einen feierlichen Wallfahrts-Gottesdienst auf dem Kreuzberg an. Zur Festpredigt wird jedes Jahr ein Gastpfarrer eingeladen.

Seit 1993 jedes Jahr dabei

Kardinal Karl Lehmann war schon eingeladen oder wie im vergangenen Jahr der Bischof Heiner Wilmer aus dem Bistum Hildesheim. Viele Nachbargemeinden finden sich zu diesem besonderen Gottesdienst, bei dieser schön gelegenen Wallfahrtsstätte hoch im Wald, ein.

Auch die Kolpingsfamilie Bensheim ist seit 1993 jedes Jahr dabei und eine stattliche Gruppe, wie auch 2019, wandert schon früh morgens los oder kommt mit Autos bis zur Ölmühle in Laudenbach, um mit allen hoch zu wandern. Die drei Kirchengemeinden teilen mit, dass aufgrund der aktuellen Lage dieses Jahr die Kreuzberg-Wallfahrt an diesem Montag (1.) abgesagt werden muss, da die Abstandsregelung auf dem Gelände von so vielen Menschen nicht kontrolliert eingehalten werden kann. red

