Kellerbrand in Fehlheim gelöscht

Fehlheim.Ein technischer Defekt war der Auslöser eines Kellerbrandes Am Wiesengrund in Fehlheim, zu dem die Feuerwehren Fehlheim und Schwanheim am vergangenen Samstagvormittag alarmiert wurden. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Nach dem Ablöschen des Brandes in den Kellerräumen wurde das Gebäude komplett belüftet. Die Einsatzleitung hatte der Fehlheimer Wehrführer Rüdiger Linder. Vor Ort waren auch Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn sowie die Polizei und der Rettungsdienst. red/Bild: Feuerwehr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 01.07.2019