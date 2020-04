Kern sieht die Zukunft der Stadt gefährdet

Bensheim.Die Berichterstattung zum Marktplatzes und zur Frage nach möglichen Schadenersatzforderungen veranlasst den Bürgermeisterkandidaten der Grünen, Manfred Kern, zu einer Stellungnahme: „So oft ich in letzter Zeit nach Bensheim gekommen bin, es ist mir bis heute nicht gelungen, mich mit dem traurigen Anblick des Marktplatzes abzufinden.“

Kern nennt Gründe, die seiner Ansicht nach für diesen Zustand ursächlich sind: „Die ganze Misere hat ihren Ursprung im konstanten Ausschluss der Öffentlichkeit bei der Zusammenarbeit zwischen Stadtspitze und städtischer Entwicklungsgesellschaft.“ Er sei schon viel in Deutschland herumgekommen, aber dass so etwas geduldet wird, habe er noch nirgends erlebt. „Ich möchte Bürgermeister werden. Aber ich bekomme Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, was diejenigen, die hier derzeit das Sagen haben, bis zur Wahl oder gar darüber hinaus noch anrichten könnten“, so der Kandidat.

Fass zum Überlaufen gebracht

Bei den Hausbesuchen, die er noch vor Beginn der Corona-Krise gemacht habe, sei er immer wieder auf das familiäre, enge Zusammenwirken von Stadt und MEGB angesprochen worden. „Ich wollte das zuerst gar nicht glauben,“ sagt Kern. Aber dann sei er eines Besseren belehrt worden. Das Fass zum Überlaufen habe zuletzt die Stellungnahme der Stadtverwaltung gebracht, wonach einem frei gewählten Stadtverordneten jegliche Auskunft über Verträge, die die städtische MEGB mit Interessenten, potenziellen Mietern oder Käufern abschließt, vorenthalten werden dürfe.

„Im Rathaus kennt man, obgleich mit hinreichend juristischem Sachverstand ausgestattet, anscheinend nicht die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts Gießen, das in seinem wegweisenden Urteil vom 10. März 2014 genau dieses Auskunftsrecht bestätigt hat.“

Wohl habe sich das Café Extrablatt bereiterklärt, vorläufig erst einmal abzuwarten. Und seitens der CDU habe man die Gelegenheit genutzt, mithilfe der SPD noch im Februar, vor dem Bilanztermin der MEGB, einen Beschluss für eine einstöckige Bebauung herbeizuführen, die das Café wieder beinhaltet habe – ansonsten hätte man eine Rückstellung für Schadenersatz bilden oder erklären müssen, dass die Stadt den Schaden, der ohne Weiteres mehrere hunderttausend Euro betragen könnte, ausgleichen werde.

„Schlimmer Umgang“

„Schlimm“ findet der Bürgermeisterkandidat, wie in Bensheim mit dem Bürgerbegehren umgegangen werde. „In den letzten Tagen musste man bereits mehrfach in Stellungnahmen der Bensheimer CDU lesen, wie wenig man dort von direkter Demokratie hält. Anstatt das ehrenamtliche, auf die Durchführung eines ergebnisoffenen Verfahrens bei der Marktplatzbebauung gerichtete Engagement der Bürger zu würdigen, spricht man von Falschinformationen und postuliert, um die Innenstadt zu retten müsse ein Bürgerentscheid verhindert werden.“

Die angebliche Falschinformation sei die, dass die Ergebnisse des Bürgernetzwerks, eine ganze Reihe von Ideen von der Nichtbebauung bis zum mehrstöckigen Gebäude, nicht in die so genannten Eckpunkte eingegangen seien, die CDU und SPD im Februar per Mehrheitsbeschluss zur Richtschnur für den städtebaulichen Wettbewerb gemacht haben. „Hier wird, wenn man die handelnden Personen weiter gewähren lässt, die Zukunft der Stadt Bensheim verspielt“, meint der Grünen-Politiker. red

