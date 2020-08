Kern will Amt für Sport

Auerbach.Mit 3600 Mitgliedern ist die TSV Auerbach der größte Verein in Bensheim. Diese Tatsache sowie der Ruf, den die TSV mit den Flames auch überregional genießt, waren nach Angaben der Grünen Grund genug für den Bürgermeisterkandidaten Manfred Kern, sich vor Ort über den Verein zu informieren.

Präsident Günter Kuch und Vizepräsident Bernd Linke zeigten ihrem Gast bei einem Rundgang das Vereinsgelände, das sich seit dem Bau des Vereinsheims im Jahre 1988 stetig weiter entwickelt hat.

Seit der Gründung sei der Verein um ein Vielfaches gewachsen und die Sportanlagen ausgebaut worden. Hier sei das Problem einer nicht mitwachsenden Infrastruktur aufgetreten. Laut Bernd Linke fehle es an Parkplätzen für die Sportler und die Besucher, ebenso an einer Busbucht an der Saarstraße, so dass die Kinder der Mannschaften von Gastvereinen oder Schulen ungefährlich aus- und einsteigen könnten, ohne die stark befahrene Saarstraße zu queren.

Deutlich wurde in dem Gespräch, dass das Weiherhausstadion nicht optimal an den ÖPNV angebunden ist. Eine Ruftaxilinie sei nicht ausreichend, betonte Kern, der sich einen Anschluss an eine der Buslinien sowie eine Nextbike-Station am Weiherhausstadion vorstellen kann.

Viele Jugendliche nutzen auch die Skateranlage direkt neben dem Vereinsgelände. Nicht anfreunden konnte sich der Bürgermeisterkandidat mit der Idee, die Skateranlage für einen Ausbau der Parkplätze zu opfern. Manfred Kern sagte zu, dass er, wenn er ins Rathaus gewählt wird, ein Amt für Kultur und Sport installieren möchte, das für alle Akteure ansprechbar sein sollte – sowie einen Runden Tisch für den Sport, um die Kommunikation untereinander zu verbessern. red

