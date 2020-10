Kern will sich für einen Nachtbürgermeister einsetzen

Pandemie

Corona-Inzidenz im Kreis Bergstraße klettert auf 111

Im Kreis Bergstraße sind heute 23 Corona-Infektionen bekannt geworden – deutlich weniger als in den Tagen zuvor. Die Zahlen sind allerdings am Wochenende generell niedriger. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem ...