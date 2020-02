Kerwekomitee soll ein Verein werden

Fehlheim.Eine Woche vor dem Winzerfest wird Ende August am Gedenktag für den Heiligen Bartholomäus traditionell in Fehlheim Kerwe gefeiert. Nachdem sich das Konzept des Kerwedorfes mit seiner bunten Mischung von Angeboten auf dem Juxplatz in den letzten Jahren bewährt hat, wird auch in diesem Jahr wieder am Wochenende vom 29. bis 31. August der Ruf „Wem ist die Kerb“ durch die Fehlheimer Straßen schallen.

Die Vertreter des Kerwekomitees, die an der Ausrichtung der Fehlheimer Kerb beteiligten Vereine und des Ortsbeirates haben deshalb beschlossen das „Komitee Fählemer Kerb“ als Verein zu etablieren und nach Eintragung in das Vereinsregister auch die Gemeinnützigkeit zu beantragen.

„Wir würden uns freuen, wenn wir auf diesem Wege neue, insbesondere auch junge Mitstreiter finden, die an der Fehlheimer Kerb und der Erhaltung der Ortskultur genau so viel Spaß haben wie wir“, so ein Mitglied des Kerwekomitees.

Das „Komitee Fählemer Kerb“ wird als Verein gegründet. Die Gründungsversammlung findet am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr im Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, Mittelstrasse 24, in Fehlheim statt.

„Das Komitee baut darauf, dass von der Idee an sich schon sehr viele Mitbürger begeistert sind, dass sehr viele Fehlheimer eine besondere Zeit mit der Kerb verbinden, dass alle, die das gemeinschaftliche Leben im Dorf schätzen, mit dem Verein die Möglichkeit haben, gemeinsam ein großes Dorffest mit abwechslungsreichem Programm im Ort zu organisieren und dafür zu sorge, dass es auch in Zukunft gesichert wird“, heißt es in der Pressemitteilung. An diesem Abend könnte Fehlheimer Geschichte geschrieben werden, alle Interessierten sind eingeladen, an der Gründungssitzung teilzunehmen.

An der Ausrichtung der Kerwe soll sich nichts ändern. Die „Fählemer Kerb“ wird – wie bisher – von Fehlheimer Bürgern und Vereinen für die Dorfgemeinschaft ausgerichtet. In diesem Jahr wird es wieder leckeres Essen, kalte Getränke und Cocktails bei viel Musik und guter Laune geben. Die Schausteller werden neben Schießstand und Süßigkeiten dieses Jahr mit einem Kettenkarussell etwas Besonderes bieten und fehlen darf natürlich auch nicht der bunte Umzug am Kerwesonntag durch die Straßen des Ortes. red

