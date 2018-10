Kerwesitzung in Gronau

Gronau.Am Mittwoch (10.) findet um 20 Uhr in der Gaststätte Scholzehof (Märkerwaldstraße 121) die Kerwesitzung der Interessengemeinschaft Gruneme Kerb statt.

Jedes Jahr läutet der Zusammenschluss von Freiwilliger Feuerwehr und SG Gronau mit seiner Abschlusssitzung die Kirchweihsaison ein und begrüßt dazu alle interessierten Einwohner. Vorsitzender Uwe Lutz stellt das diesjährige Musikprogramm vor. Außerdem nimmt IG-Mitglied Thorsten Hoffmann Anmeldungen für den Kerweumzug entgegen. Willkommen sind deshalb insbesondere Vereine und Privatpersonen, die sich mit einem Motivwagen oder einer Fußgruppe am Umzug beteiligen wollen.

Auch die Jugendlichen, vor allem die Konfirmandenjahrgänge der letzten Jahre, die als Kerwemädchen und Kerweborsch die Zukunft des jahrhundertealten Brauchtums verkörpern, sind eingeladen.

Vom 19. bis 22. Oktober

Das Datum der Gruneme Kerb richtet sich nach dem Gedenktag des heiligen Gallus, dem 16. Oktober. In diesem Jahr wird das Kirchweihfest deshalb zwischen Freitag, 19. und Montag, 22. Oktober gefeiert.

An allen Tagen sorgt die Interessengemeinschaft Gruneme Kerb im Dorfgemeinschaftshaus wieder für Musik, Speisen und Getränke. Höhepunkt der Kerb sind der Umzug und die Kerweredd am Sonntagnachmittag. In Gronau ist man stolz darauf, auch am Kerwesonntag Live-Musik anzubieten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.10.2018