Kesselgulasch war wieder der Renner

Bensheim.Müde, geschafft, aber hochzufrieden: So könnte man den Gemütszustand der Bensheimer Mohács-Freunde nach Beendigung ihres diesjährigen Sommerfestes, verbunden mit dem traditionellen Kesselgulaschessen, beschreiben.

Man muss auch ein bisschen Glück haben, bilanzierten am späten Sonntagabend die Vorstandsmitglieder Willi Schobel und Albert Mehl nach getaner Arbeit. Und die Organisatoren hatten, was das Wetter anbelangt, wirklich Glück. Die Wettermacher schlugen keine Kapriolen, ganz im Gegenteil, und zu heiß war es auch nicht. Und dass sich die ungarische Gulaschsuppe so großer Beliebtheit erfreut, hat sich nicht nur in Bensheim herumgesprochen, sondern auch in anderen Städte und Gemeinden.

30 Kilo Fleisch verarbeitet

Das Helferteam hatte ganze Arbeit geleistet, die Suppe wurde bereits einen Tag vorher gemeinsam zubereitet. Immerhin wurden 30 Kilo Rind- und Schweinefleisch verarbeitet, eine Unmenge frischer Paprika, Zwiebeln, Karotten, Lauch und Kartoffeln sowie die speziellen Ingredienzien aus Mohács und der Paprikastadt Kalosca verarbeitet und ergaben rund 150 Liter Suppe. Dass viele Köche den Brei oder die Suppe verderben, wurde ad absurdum geführt, im Gegenteil, es war ein Teamwork par excellence.

Wobei das sogenannte starke Geschlecht eher „niedere Dienste“ wie schälen, schneiden und hacken zu absolvieren hatte, und das vermeintlich schwache Geschlecht mit Karin Grohrock, Petra Mehl, Sigi Müller, Antje Schobel und Monika Steigler die Kochlöffel schwangen, die Feinjustierung vornahmen und für den guten Geschmack verantwortlich zeichneten.

Der Vorsitzende des Freundeskreises, Franz Müller, begrüßte unter den vielen Gästen beim 13. Sommerfest der Bensheimer Mohácser die Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, Bürgermeister Rolf Richter, den Staatssekretär im hessischen Justizministerium, Thomas Metz, Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, zahlreiche Stadträte sowie Vertreter der anderen Bensheimer Freundeskreise.

Werner Schilling als Vorkoster

Ein ganze besonderer Willkommensgruß galt dem Förderer des Freundeskreises Bensheim – Mohács, Werner Schilling, der als Vorkoster die Gulaschsuppe als „ausgezeichnet“ bewertete und den Startschuss zum „Essen fassen“ gab

Schon bald dampften die Kessel über dem offenen Feuer, und das ungarische Nationalgericht konnte serviert werden. Großer Beliebtheit erfreut sich jedes Jahr das Pilz-Pörkölt, das Vorstandsmitglied Franz Hermann zubereitet und auch diesmal bis auf den letzten Löffel gegessen wurde. Und bei den gegrillten Riesenbratwürsten wurde schon bald Vollzug gemeldet.

Und weil im vergangenen Jahr mancher Gast zu kurz, beziehungsweise zu spät zum Sommerfest kam, wurde diesmal mehr Gulaschsuppe gekocht.

Viele der Gäste, die am Sonntag den Weg zur Bensheimer Weststadthalle gefunden hatten und sich das Gericht schmecken ließen, nahmen eine Portion mit nach Hause, und manche schrieben sich sogar das Rezept zum Nachkochen auf. Schön, dass auch Gäste aus Ungarn den Kesselgulasch lobten.

Am Nachmittag erfreute sich das reichhaltige Kuchenbüfett großer Beliebtheit und Nachfrage. Alle Kuchen und Torten wurden von Vereinsmitgliedern oder Mohács-Freunden gebacken und gespendet. Übrigens: Der Gesamterlös aus dem Sommerfest kommt vollständig der Mohács-Hilfe, den Kindergärten und dem Behindertenheim zugute, weshalb auch alle Helfer ihre Getränke und ihr Essen selbst bezahlt haben. mül

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.08.2018