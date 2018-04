Kicken für den europäischen Gedanken

Anzeige

Die Mannschaften reisen mit ihren Betreuern und Trainern am Freitag, 1. Juni, gegen Abend in Bensheim an. Nach dem Abendessen findet ein gemeinsames Begrüßungs- und Kennenlern-Programm statt. Am Samstag, 2. Juni, wird eine Stadtführung für die Jugendlichen aus den Partnerstädten organisiert, bevor nach dem Mittagessen das Turnier auf zwei Sportplätzen beginnt.

Dann treffen die Mannschaften in den Vor- und Zwischenrunden aufeinander. Der Abend klingt mit einer Disco sowie Sporteinlagen der TSV Auerbach in deren Trainingshalle aus. Am Sonntag, 3. Juni, starten die Jugendfußballer um 9.30 Uhr in die Endrunde. Gegen 12 Uhr ist die Siegerehrung terminiert.

Der frühere Bensheimer Feuerwehrkommandant Willi Plaschke und seine Helfer haben spontan zugesagt, sich um Mittag- und Abendessen für alle Fußballer zu kümmern. Die Freundeskreise organisieren das Frühstück für die ausländischen Gäste.

Untergebracht sind die Jugendlichen in den Gemeinschaftsunterkünften im Bereich Weiherhausstadion, die Gemeinschaftsverpflegung findet im JUZ der TSV Auerbach statt. Da die komplette Verpflegung von den Bensheimer Freundeskreisen finanziert wird, sind Spenden von Sponsoren und Förderern der Freundeskreise willkommen. red

