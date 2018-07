Kicken mit einem Weltmeister

Anzeige

Bensheim.Im Benefizspiel zwischen den Allstars des TuS Haltern und der Organisation Viva con Agua war auch der Verein Active Learning vertreten. Das gemeinnützige Projekt läuft schon seit Jahren erfolgreich an kooperierenden Schulstandorten und hat seit zwei Spielzeiten eine eigene Futsalabteilung (Dragons Bergstraße), die dazu dient, das Konzept nachhaltig zu ergänzen.

Zum Benefizspiel hatte Vereins-Pate Christoph Metzelder auch Active Learning eingeladen und Yves Lerchl, Lehrer an der Schillerschule in Auerbach und Vorsitzender von Active Learning, in die Startelf des Allstar-Teams berufen.

Er stand dabei unter anderem mit Weltmeister Benedikt Höwedes, Christoph Metzelder sowie Ex-Bundesligaprofi David Odonkor von Borussia Dortmund auf dem Platz. TV-Moderator „Coach“ Patrick Esume sowie weitere Kicker aus Sport und Fernsehen komplettierten den motivierten Kader beider Teams.