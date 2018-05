Anzeige

Bensheim.In den vergangenen Wochen beschäftigten sich die Kinder und Erzieher der Awo-Kita Stubenwald mit Themen rund um die Gesundheit. Sie starteten mit dem Projektbaustein Zahngesundheit und Körperhygiene. In dieser Woche putzten die Kinder in der Kita Zähne, besuchten die Zahnarztpraxis von Nazife Cira in Lorsch, absolvierten einen „Handwasch-Nasenputz-Hust- und Taschentuchentsorgungskurs“ und vertieften die Themen mit entsprechenden Bilderbüchern.

Der nächste Projektbaustein beinhaltete alles rund um gesunde Ernährung. Mit dem Bus ging es auf den Bensheimer Wochenmarkt. Dort wurden die Zutaten für leckere Smoothies und Obstspieße gekauft, die die Kinder gemeinsam herstellten und verspeisten. Spiele und Bilderbücher zum Thema vertieften das Wissen.

Im letzten Projektbaustein lag der Schwerpunkt auf Bewegung und Entspannung. Täglich ging es morgens an die frische Luft zum Frühsport. Im Anschluss daran gab es täglich variierende Angebote. Der Vormittag endete mit einer Entspannungseinheit. An mehreren Tagen wurden Bewegungsbaustellen aufgebaut und luden die Großen und Kleinen der Kita dazu ein, sich auszuprobieren.