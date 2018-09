Kinder bei der Feuerwehr: Spannender Blick hinter die Kulissen

Bensheim.Welche Faszination die Feuerwehr auf Menschen aller Altersklassen ausübt, konnte man am Sonntag beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr erleben. Was früher eine reine Männersache war, hat sich in den vergangenen Jahren längst auch zu einer Domäne von Mädchen und Frauen entwickelt.

Am Dienstag hatten Kinder des Kinderhaus Effax in Auerbach und des städtischen Eltern-Kind-Treffs die Möglichkeit, die Feuerwehr hautnah zu erleben. Den exklusiven Blick hinter die Kulissen ermöglichten die Bensheimer Stadtbibliothek und das Frauenbüro der Stadt.

Da ließ es sich auch Bürgermeister Rolf Richter nicht nehmen, vorbeizuschauen und den Kindern Feuerwehrgeschichten vorzulesen. Anschließend zeigte Uwe Reichelt, seines Zeichens einer der drei hauptamtlichen Gerätewarte der Stadt Bensheim, den Kindern interessante Details der Kleidung und Ausrüstung der Einsatzabteilung. Da durften die kleinen Besucher auch mal einen Feuerwehrhelm aufsetzen, oder wie auf unserem Bild zu sehen, eine Schutzmaske, um Personen bei ihrer Rettung von dem Rauch zu schützen. Ein Höhepunkt war die die Besichtigung der Fahrzeughalle und eine Fahrt mit der Drehleiter. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.09.2018