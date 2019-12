Kinder helfen Kindern

Bensheim.Auch in diesem Jahr hat sich der Serviceclub Round Table (RT) 120 Bensheim/Bergstraße an der bundesweiten RT-Aktion „Kinder helfen Kinder“ beteiligt und Weihnachtspäckchen für hilfsbedürftige Kinder in Osteuropa gesammelt.

So konnten allein von der Bergstraße aus 193 Pakete auf den Weg gebracht werden.

Mitgemacht und fleißig kleine Geschenke gesammelt und hübsch verpackt haben der evangelische Kindergarten und die Kita Kappesgärten (beide Bensheim), die Klasse 7a vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium, der Kindergarten in der Viehweide und die Klasse 4d der Wingertsbergschule (beide Lorsch), sowie eine Zahnartpraxis und ein Unternehmen in Bensheim.

23 Lastwagen vollgepackt

Ende November ist der Weihnachtspäckchenkonvoi gestartet. Insgesamt 173 161 Päckchen, gestapelt auf 38 Lastwagen, werden 293 ehrenamtliche Helfer in den nächsten Tagen in Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in der Ukraine in Kindergärten, Schulen, Kinderheimen, Waisenhäusern und Kliniken verteilen.

Round Table weist darauf hin, dass die Hilfsaktion von Kindern für Kinder erst durch das große Engagement vieler Menschen, darunter auch Eltern, Kindertagesstätten, Schulen und Ehrenamtlichen möglich ist. Das geht los mit dem Einzelpäckchen, das eine Familie zusammenstellt und packt, bis hin zur kompletten Wagenladung von Firmen oder Vereinen. gs

