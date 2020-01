Kinder in Klodzko freuten sich über Geschenke

Bensheim.Wie schon bei der Adventsfeier mitgeteilt, trifft sich der Deutsch-Polnische Freundschaftskreis Bensheim-Glatz/Klodzko zum ersten Treffen im neuen Jahr erst am kommenden Mittwoch (15.) im Hotel Felix. Wegen der aktuellen Renovierung des Hotels wurde das Treffen um eine Woche verschoben. Beginn ist wie immer um 19 Uhr.

Bei der Zusammenkunft werden Vorsitzender Hans Seibert und seine Stellvertreterin Wera Grimm auch Interessantes von ihrer Weihnachtstour in die Partnerstadt berichten können. Eine Woche nach der Adventsfeier des Vereins waren beide wie jedes Jahr mit einem vollbepackten Auto nach Klodzko gefahren, um die zwei vom Verein betreuten Kinderheime zu besuchen.

In einem der Kinderheime bei Schwester Gabriele wurde gerade Geburtstag gefeiert und da kamen die mitgebrachten Süßigkeiten gerade zum rechten Zeitpunkt. In beiden Heimen halfen die Kinder gerne beim Ausladen der Pakete mit vielen nützlichen Dingen und den Weihnachtspäckchen.

Der Aufenthalt in Klodzko wurde außerdem noch für den Besuch eines Weihnachtssingens im Kulturpalast und anschließendem Weihnachtsbasar sowie für ein Gespräch mit dem stellvertretenden Bürgermeister Wislav, da Bürgermeister Michael Piszko terminlich verhindert war. Dabei ging es unter anderem auch um das Interesse der örtlichen Grundschule an einer Partnerschule in Bensheim.

Fast 20 Jahre lang hatte es regelmäßige Austausche zwischen dem Goethe-Gymnasium und dem Lyceum in Klodzko gegeben, die aber vor Jahren mit dem Wechsel der Lehrer eingeschlafen sind. Inzwischen pflegt das „Goethe“ Partnerschaften mit zwei Schulen bei Cz˙Östochowa und in Karczmiska. Seitens des Freundschaftskreises will man nun versuchen, in Bensheim eine passende Partnerschule zu finden, um den Austausch auch auf dieser Ebene ausbauen zu können. red

