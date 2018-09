Kinder malen Bilder von Auerbach

Auerbach.Noch bis zum 30. September läuft der Kinder-Malwettbewerb des Kur- und Verkehrsvereins zum Thema „Malt euer Bild von Auerbach.“ Aufgerufen sind die Schüler der Schiller- und Schlossbergschule. Technik und Motivauswahl bleiben den jungen Künstlern selbst überlassen. Der Wettbewerb ist in zwei Kategorien, für Kinder bis zum 10. Lebensjahr und Kinder bis 15 Jahren, unterteilt.

Gesammelt werden die Bilder – mit Angabe von Name, Alter und Anschrift – in einer Box im Lesezimmer des Bürgerhauses Kronepark, Darmstädter Straße 188. Die Prämierung erfolgt bei der Auerbacher Kunst- Ausstellung (AKA) am 17.und 18. November im Bürgerhaus. Dort werden alle Einsendungen gezeigt. gs

