Kinder-Olympiade bei Kleingärtnern

Bensheim.Am 27. und 28. Juli feiert der Kleingärtnerverein Bensheim sein Sommerfest auf dem Festplatz der Kleingartenanlage an der Heidelberger Straße. Dort wird wieder das große Festzelt aufgebaut.

Bei Gegrilltem und kühlem Bier vom Fass sowie Bergsträßer Wein kann man ein paar schöne Stunden verbringen. Beginn ist am Samstag um 14 Uhr, sowie am Sonntag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen. Es findet wieder eine Kinder-Olympiade am Sonntag ab 14 Uhr statt. Anmeldeschluss ist um 15 Uhr, Preisverleihung ab ca. 16.30 Uhr.

An beiden Tagen gibt es am Nachmittag wieder selbst gebackenen Kuchen und Kaffee. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.07.2019