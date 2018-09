Kinder-Programm in den Herbstferien

Bensheim.Unter der Überschrift: „Theodor will’s wissen – Geschichten über die Geheimnisse des Lebens und der Schöpfung“ finden vom 10. bis zum 12. Oktober in der Evangelischen Stephanusgemeinde in Bensheim wieder drei Kinderkirchentage statt.

Sie beginnen jeweils um 9.30 und enden um 15.30 Uhr. Zusätzlich steht berufstätigen Eltern eine Früh- und Spätbetreuung ab 8.30 Uhr bzw. bis 16.30 Uhr zur Verfügung.

Jeder Tag beginnt mit einem kleinen Theaterstück, bei dem die Kinder Theodor und Lilli kennenlernen. Dem tollpatschigen Künstler Theodor Tischbein gelingt nicht alles so, wie er sich das vorher vorgestellt hat. Zusammen mit der kleinen Schnecke Lilly macht er sich auf die Suche nach dem großen Künstler, der diese Welt so wunderbar gemacht hat.

Nach dem gemeinsamen Anfang, bei dem auch gesungen und gebetet wird, können die Kinder in altersgetrennten Gruppen spielen, toben und sich austauschen.

Töpferwerkstatt

Am Mittwoch und Freitag werden die Kinder danach selber zu Künstlern: Es gibt einen Zirkus-, einen Kunst- und einen Experimentierworkshop. Die Kinder dürfen auswählen, an welchem der Workshops sie teilnehmen möchten. Am Donnerstag gibt es keinen Workshop, denn dann ist ein gemeinsamer Ausflug geplant. Es geht nach Zwingenberg-Rodau zum Hof der Sonnenkinder. Dort besuchen die Kinder den Esel des Vereins zusammen mit einer Tierpädagogin. Außerdem wird Heike Loreth mit den Kindern töpfern. So, wie Gott im zweiten Schöpfungsbericht aus Erde den Menschen geformt hat, dürfen die Kinder aus braunem Ton auch schöne Dinge erschaffen. Natürlich gibt es an allen Tagen Getränke und Snacks. Am Mittwoch und Freitag gibt es ein einfaches Mittagessen und am Donnerstag Lunchpakete.

Eingeladen sind alle Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, egal ob evangelisch, katholisch oder auf der Suche. Anmeldungen gibt es im Gemeindehaus sowie per E-Mail oder Telefon ( Tel. 06251-66166; buero@stephanusgemeinde.de). red

