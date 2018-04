Anzeige

Wilmshausen.Die Osteraktion des Kultur- und Verschönerungsvereins Wilmshausen am Ostermontag hat eine langjährige Tradition. Wenn nicht gerade schlechtes Wetter den Osterhasen in das Dorfgemeinschaftshaus treibt, wird die Ostereiersuche auf dem Dorfplatz durchgeführt. In diesem Jahr hatten die Organisatoren großes Wetterglück, denn pünktlich zum Osterwochenende war Frühlingswetter – und so konnten die Kinder die 250 versteckten Eier auf der Wiese und dem Bolzplatz suchen. Das erste Ei überreichte aber der Osterhase in Person von Nadja Hinlang persönlich den Kindern.

Und während die Kinder anschließend aufgeregt nach den weiteren Eiern suchten, konnten die Eltern und Großeltern bei Kaffee und Kuchen die Sonne genießen. tn/Bild: Neu