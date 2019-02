Kinder testen Freizeitangebote

Bensheim.Bei den diesjährigen Ferienspielen in den Sommerferien schlüpfen die Kinder in die Rolle des Verbraucher-„Checkers“: Ausflugsangebote in Bensheim und der Region werden auf Herz und Nieren geprüft und bewertet.

Superfood und Softdrinks

Vom 1. bis zum 12. Juli nehmen die Kinder unter dem Motto „Tipps für Grips und Trips – test and taste“ zum Beispiel Workshops im Offenbacher Ledermuseum, prämierte Wanderwege oder Trendsportarten wie Adventure und Cross Golf unter die Lupe. Auch „Superfoods“ und Softdrinks werden getestet.

Die anschließende Bewertung berücksichtigt Kriterien wie die Erreichbarkeit der Orte, den Preis oder natürlich den Spaßfaktor. Zum Abschluss fassen die Kinder ihre Ergebnisse in einem individuell gestalteten „Ferien-Planer“ zusammen.

Zur Teilnahme an den Ferienspielen sind Kinder von sechs bis 14 Jahren eingeladen. Die Anmeldung ist online zwischen dem 25. Februar und dem 15. März möglich unter www.bensheim.de. Hier sind auch alle Formulare zu finden.

Alternativ können die Teilnehmer auch am 12. März von 8 bis 20 Uhr in der Jugendförderung (Rodensteinstraße 19) sowie vom 13. bis zum 15. März zwischen 14 und 20 Uhr im Jugendzentrum angemeldet werden – hier allerdings nur mit Barzahlung. Die Anmeldung im Bürgerbüro oder im Bürgerhaus Auerbach ist in diesem Jahr nicht möglich.

Die Teilnahmegebühr beträgt für das erste Kind 120 Euro, für das zweite Kind 80 Euro. Für jedes weitere Kind ist die Teilnahme gebührenfrei.

Inhaber einer „Stadt-Bensheim-Karte“ erhalten 50 Prozent Ermäßigung. Zwölf- bis 14-jährige Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich nur für einzelne Veranstaltungen (Module) anzumelden. Die Gebühr richtet sich dann nach den ausgewählten Modulen.

Für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren, deren Eltern berufstätig sind, besteht das zusätzliche Angebot der Frühbetreuung ab 8 Uhr. Sie muss separat gebucht werden und kostet pro Woche 20 Euro. ps

