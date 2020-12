Kinder ziehen in Container

Bensheim.Eine Ära geht zu Ende – die Kita Sankt Winfried zieht ins Provisorium. Über 60 Jahre war das Gebäude an der Adolf-Kolping-Straße die Heimat vieler Kinder der Weststadt.

Neubau am alten Standort

Nun schlossen sich die Pforten, das alte und inzwischen in Teilen nicht mehr nutzbare Gebäude muss einem Neubau weichen. Die Kinder werden ab Januar gemeinsam mit den Erzieherinnen für die Dauer der Bauarbeiten in einer Containeranlage in der Rheinstraße auf dem Gelände des früheren Bundeswehrdepots Unterkunft finden.

Am alten Platz soll bis zum Sommer 2022 der Ersatzneubau als viergruppige Kita entstehen. Die Pfarrgemeinde Sankt Laurentius ist Träger der Kita und damit Bauherr des Projekts. Es wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Bistum Mainz realisiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.12.2020