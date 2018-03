Anzeige

Bensheim. Spätestens in ein paar Monaten wird es eng: „Im Herbst werden wir nicht mehr genügend Kita-Plätze haben, um den Bedarf zu decken“, erklärte Bürgermeister Rolf Richter (CDU). Was vor mehr als einem Jahr noch kaum vorstellbar war, ist mittlerweile Realität. Weil Bensheim wächst und besonders für junge Familien - trotz hoher Immobilienpreise - attraktiv ist, muss Geld für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand genommen werden.

Auf die Entwicklung hat die Verwaltung zwar bereits reagiert, aber bevor der erste von mindestens zwei Neubauten bezugsfertig ist, gehen eineinhalb Jahre ins Land. Um kurzfristig auf den Engpass reagieren zu können, soll die Awo-Kita Stubenwald erweitert werden. Ein Anbau schwebt der Rathausspitze und dem Eigenbetrieb allerdings nicht vor. „Wir werden der Stadtverordnetenversammlung den Vorschlag unterbreiten, im benachbarten Bürogebäude Vista Flächen anzumieten“, verkündete Richter. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe