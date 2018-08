Kinderbetreuung im Container

Bensheim. Ein defektes Heizungsrohr setzte im Frühjahr zwei Räume der Schwanheimer Kita unter Wasser. Ende April bestätigte die Stadtverwaltung, dass Kinder und Erzieherinnen für die Dauer der Sanierungsarbeiten in Container umziehen müssen. Bis Juni sollte der Umzug abgeschlossen sein.

Mittlerweile sind die Sommerferien im Kindergarten zu Ende, geändert hat sich an der „echten Notlage“, so Bürgermeister Rolf Richter vor dreieinhalb Monaten, nichts. Die Jungs und Mädchen gehen nach wie vor in ihre Kita, Container wurden ebenfalls nicht aufgestellt. Auf Nachfrage teilte der Eigenbetrieb Kinderbetreuung nun mit, dass „die Abstimmung mit der Versicherung leider kompliziert und langwierig ist“. Immerhin übernimmt die Versicherung wohl den größten Teil der Kosten. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass Ende September/Anfang Oktober in die Übergangsunterkunft umgezogen werden kann. dr

