Kinderchöre für Konzerte gerüstet

Bensheim/Hüttenfeld.36 Kinder waren es, die das evangelische Gemeindezentrum in Hüttenfeld mit Leben und vor allem mit Musik füllten. Anlass war der Probetag der Kinderchöre Bensheim und der Young Voices Hüttenfeld, die sich zusammen mit ihrem Chorleiter Ronald Ehret auf ihre gemeinsamen Sommerkonzerte am 24. Mai in Schwanheim und am 25. Mai im Hüttenfelder Bürgerhaus vorbereiteten.

Zusammen mit den Jugendchören beider Vereine werden dann knapp 80 junge Sänger für ein musikalisches Spektakel sorgen. Der Titel der Konzerte „Tohuwabohu“ lässt Einiges erahnen . . . red/Bild: Chor

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.04.2019