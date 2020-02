Kinderchor auf der Titelseite

Bensheim.Dem Kinder- und Jugendchor Bensheim ist eine besondere Ehre zuteil geworden. Sie haben im Dezember in der Klosterkirche ein begeisterndes Weihnachtskonzert abgeliefert, was dem „Hessichen Chorspiegel“ – die Monatszeitschrift des Hessichen Sängerbundes – einen Artikel in seiner Januarausgabe wert war. Und nicht nur das – der Kinderchor schaffte es sogar, auf dem Titel abgebildet zu werden. Die Kinder sind mächtig stolz, so Chorleiter Ronald Ehret. red/Bild: Chor

