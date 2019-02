Kinderfasching in Auerbach

Auerbach.Auch wenn in Auerbach in diesem Jahr die Faschingssitzungen ausfallen: Die Kinderfaschingsparty der TSV Rot-Weiß Auerbach findet statt. Wie schon in den vergangenen Jahren organisiert die Abteilung Turnen und Gesundheitssport wieder die beliebte Kinderfaschingsparty im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach. Am Samstag, 2. März, beginnt der Spaß um 14.11 Uhr. Das bewährte Animationsteam um Sylvie Kaiser-Meyer hat Mitmachtänze, Polonaisen und Tanzgruppen-Auftritte geplant.

Ein Highlight wird die sehr beliebte Modenschau sein. Doch auch wem dieses Faschingstreiben zu turbulent ist, kann ins Bürgerhaus kommen. Es besteht die Möglichkeit, sich im betreuten Mal- und Bastelraum zurückzuziehen und dort kreativ zu werden. Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt Kaffee, Kaltgetränke, Kräppel und Würstchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.02.2019