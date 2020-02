Kinderfasching in Auerbach

Auerbach.Die TSV Auerbach bietet auch in diesem Jahr eine Kinderfaschings-Party in Auerbach an. Diese seit Jahren erfolgreiche Veranstaltung findet am Samstag, 22. Februar, im Bürgerhaus Kronepark statt. Ab 14.11 Uhr können sich die Kleinen und Großen bunt geschmückten Narren austoben.

Das Animations-Team bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Kinder an. Neben kleinen Spielen gibt es tolle Tänze und viel Bewegung bei flotter Musik. Wer es etwas ruhiger mag, kann sich im Mal- und Bastelraum betätigen. Auch die Modenschau mit der Präsentation der tollen Kostüme darf nicht fehlen. Für die Hungrigen gibt es Kräppel, Donuts und Würstchen. Kaffee für die Großen und kalte Getränke für die Kleinen bringen alle wieder in Schwung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.02.2020