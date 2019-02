Kinderfasching in Sankt Laurentius

Bensheim.Die drei Jugendgruppierungen der Pfarrei Sankt Laurentius, die Katholische Junge Gemeinde (KJG), die Messdiener und der Kinder- und Jugendchor „Schola“, veranstalten auch in diesem Jahr wieder eine Kinderfaschingsparty.

Die Party findet für alle Schulkinder bis zwölf Jahre am Samstag, 16. Februar, von 11.11 bis 13.30 Uhr, im Pfarrzentrum in der Tannbergstraße statt. „Egal, ob Cowboy, Prinzessin, Feuerwehrmann oder Marienkäfer, jedes Kind ist willkommen, diesen lustigen Vormittag mit einem abwechslungsreichen Programm zu erleben“, so die Organisatoren.

Die Teilnahme an der Faschingsparty ist kostenlos. Für Getränke und Knabbereien wird gesorgt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 09.02.2019