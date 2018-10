Kinderfastnacht in Schwanheim

Projekt „Klasse Azubis“

Den Nachrichten auf den Grund gehen

„Klasse Azubis“ startet wieder durch. Am Montag wurde das Projekt der Fränkischen Nachrichten an der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim gestartet. Rund 50 Schüler nehmen teil. Tauberbischofsheim. Unter dem Titel „Klasse ...