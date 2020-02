Kinderfastnacht in Zell

Zell.Die Kinderfastnachtsparty der SKG Zell war wieder ein voller Erfolg. Das Dorfgemeinschaftshaus gut besucht, als es wieder hieß: „Wolle mer se roilosse“?

Das Veranstaltungsteam, bestehend aus Sabrina Machu, Susanne Ehret, Katrin Metzger, Andrea Rietig, Sabrina Machu und Christopher Böhm (als DJ), hatten sich wieder ein tolles buntes Programm ausgedacht. Die dreistündige Party war gespickt mit vielen Spielen für die Kinder. Für Stimmung sorgten Mitmachtänze sowie Sackhüpfen, Kartoffellauf, Hüpfpferderennen, Becherlauf.

Beim Tauziehen konnten sich die Eltern beteiligen und sehr beliebt war auch das „Schokokuss-Essen“. Einige verschmierte Gesichter mussten anschließend erst mal abgewaschen werden. Jeder Spielteilnehmer erhielten ein Präsente. Die dazugehörigen Fastnachtsorden wurden von Brigitte Schneider und Karin Grohrock selbst hergestellt. Kurze Verschnaufpausen gab es bei den Auftritten der „Lolipops“, einer Kindertanzgruppe der SKG. Diejenigen, die immer noch nicht genug hatten, konnten sich bei der Kinder-Disco austoben.

In einem Nebenraum war eine Malecke eingerichtet, wohin man sich zurückziehen konnte, um neue Kräfte zu sammeln. Das Dorfgemeinschaftshaus war mit genügend Sitzplätzen ausgestattet, so dass sich begleitende Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten am bunten Treiben der Kinder erfreuen konnten.

Am Ende der unterhaltsamen Veranstaltung traten die kleinen Partygäste ziemlich erschöpft und bepackt mit vielen Präsenten den Heimweg an. red

