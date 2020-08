Kinderfreundliche Kommune

Bensheim.In ihrer heutigen Sitzung wird sich die SPD-Fraktion mit dem Thema kinderfreundliche Kommunen beschäftigen. Die Initiative von Unicef und dem Deutschen Kinderhilfswerk hat sich zur Aufgabe gemacht, die Umsetzung der Kinderrechte in deutschen Städten und Gemeinden zu fördern.

Sie setzt dort an, wo der Einfluss auf das Leben der Kinder und Jugendlichen am größten ist: auf kommunaler Ebene. Viele größere und kleinere Städte in Deutschland haben sich bereits angeschlossen. Heute (18.) werden sich die Sozialdemokraten mit den möglichen Vorteilen dieses Programm für Bensheim und die jungen Einwohner der Stadt beschäftigen. Die Sitzung wird begleitet von Marius Schmidt, der als Fraktionsvorsitzender der SPD Lampertheim über die Erfahrungen der Stadt, die sich 2019 dem Bündnis angeschlossen hat, berichten wird. Mit dabei ist auch Philipp Ofenloch, der sich als Vorsitzender der Bergsträßer Jusos für die Mitspracherechte junger Menschen starkmacht, so die SPD. Die Sitzung findet um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46, statt. red

