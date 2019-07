Kindergartenkinder pflückten Erdbeeren

Fehlheim.Zum Ende der Erdbeersaison durften die Kinder der Kindertagesstätte Sankt Bartholomäus im Stadtteil Fehlheim auch dieses Jahr wieder bei Familie Ahlheim Erdbeeren pflücken – und vor allem frisch vom Feld verspeisen.

Am frühen Morgen wanderten die großen Kita-Kinder von Fehlheim nach Schwanheim, mit Körben und Eimer bestückt, um Erdbeeren für die geplante Marmelade zu sammeln. Am Tag darauf wurden alle Erdbeeren gemeinsam geputzt und dann verkocht. Die Marmelade kann man jetzt in der Kita für eine kleine Spende mitnehmen.

Geld für Turnraum

Das Geld soll dem Projekt „Bewegungszentrum-Turnraum“ zukommen, das dem Kita-Team am Herzen liegt, damit der Turnraum den Bedürfnissen der Kinder gerechter werden kann. red/Bild: Kita

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.07.2019