Kindergesang sorgte für vorweihnachtliche Stimmung

Bensheim.Vorsitzende Ingrid Hofmann konnte bei der Weihnachtsfeier der Parkinson-Selbsthilfegruppe Bensheim eine große Zahl von Mitgliedern und Angehörigen begrüßen. Sodann übernahmen Kinder des Sankt-Albertus-Kindergartens das Kommando und luden zu einem Besuch in der „Weihnachtsbäckerei“ ein. Das anschließende gemeinsame Lied „Lasst uns froh und munter sein“ trug wesentlich zur vorweihnachtlichen Stimmung bei.

Die Vorsitzende fand Worte des Dankes und der Anerkennung für Vorstandsmitglieder, die sie bei ihrer Arbeit vorzüglich unterstützt haben. Auch den Kursleiterinnen Rita und Martina wurde Dank ausgesprochen, ebenso dem Awo-Sozialzentrum, in dem ein Großteil der Veranstaltungen durchgeführt werden kann. Dann war die Zeit für einen Besuch von Sankt Nikolaus (Friedel Rolf) gekommen, der die Anwesenden mit Anekdoten erfreute. Die Nächstenliebe stand im Mittelpunkt seiner Ausführungen. Bei Kaffee, Stollen und belegten Brötchen klang die Weihnachtsfeier der Regionalgruppe aus.

Die beliebte Gruppengymnastik der Parkinsongruppe findet in diesem Jahr letztmals am Mittwoch (18.) zu den bekannten Zeiten statt. Im neuen Jahr startet die Gymnastik am 8. Januar von 10 bis 11 Uhr sowie 11 bis 12 Uhr im Pfarrzentrum von Sankt Georg in Bensheim. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.12.2019