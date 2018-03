Anzeige

Langwaden.Die Gespensterjäger kommen am heutigen Montag (19.) um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Langwaden auf die Leinwand des Kinderkinos. Der Eintritt ist frei.

Was für ein Schreck: Tom hat ein grünes Gespenst im Keller! Der schleimige Hugo ist ein „MUG“, ein mittelmäßig unheimliches Gespenst, und Tom merkt bald, dass Hugo zwar völlig harmlos ist, aber dringend Hilfe braucht.

Hugo kann nicht in seine Gespenstervilla zurück, weil sich dort ein gefährliches „UEG“, ein Urzeitliches Eisgespenst, eingenistet hat und in der ganzen Stadt arktische Kälte im Hochsommer verbreitet. Tom und Hugo wenden sich an die professionelle Geisterjägerin Hedwig Kümmelsaft. Hedwig zeigt ihnen das Einmaleins der Gespensterjagd.