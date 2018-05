Anzeige

Langwaden.In Langwaden wird für Montag (14.) wieder zum Kinderkino ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Beginn ist um 16 Uhr. Wie immer ist der Eintritt frei.

Der achtjährigen Meral fällt es nach dem Umzug in eine neue Stadt gar nicht leicht, Anschluss in der Schule zu finden. Bis sie Freundschaft mit einer Maus schließt, die schnell zum Schlüssel für neue Kontakte wird. Als eine Eule sich den Mäuserich schnappt, beginnt die heile neue Welt zu wanken. Gemeinsam mit ihren neuen Freunden geht Meral auf eine Suche nach dem Nager, die am Ende vor allem eines zu Tage fördert: Die wahre Bedeutung von Freundschaft.

Auf den ersten Blick erscheint es grausam, wenn der Raubvogel Merals lieb gewonnenes Haustier fängt, doch es ist die große Kunst der Filmemacherin Simone van Dusseldorp, wie sie die entsetzten Gefühle der Kinder auffängt und zum Guten wendet. Im Original heißt der Film „Uilenbal“, was das Gewölle bezeichnet, das Raubvögel wieder ausspucken, nachdem sie ihre Beute verschlungen haben. Auf diese Weise finden Meral und ihre neuen Freunde die kleine Maus wieder und sie lernen dadurch den Kreislauf des Lebens zu verstehen.