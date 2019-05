Kinderkino in Langwaden fällt aus

Langwaden.Die bereits für den heutigen Montag (13.) angekündigte Kinderkino-Vorführung im Dorfgemeinschaftshaus fällt aus.

Wer den Film über die Abenteuer von Kasperl und Seppel mit dem Räuber namens Hotzenplotz nicht verpassen möchte, hat dazu Gelegenheit, eine der weiteren Vorstellungen im Kinderfilmring zu besuchen.

Dies sind am morgigen Dienstag (14.), 16 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Rodau, am Mittwoch (15.), um 15 Uhr, im Jugendtreff in Einhausen sowie am Donnerstag (16.), 16 Uhr, im Jugendzentrum Lautertal.

Die nächste Vorstellung in Langwaden ist wieder nach den Sommerferien am 26. August, teilen die Organisatoren mit. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.05.2019