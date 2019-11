Kinderkirchentag im Advent

Bensheim.Für Samstag (30.) von 9.30 bis 15 Uhr lädt die evangelische Stephanusgemeinde in Bensheim alle Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren zu einem besonderen Kinderkirchentag ins Gemeindezentrum in die Eifelstraße 37 ein.

Alle Kinder kennen die Geschichte von Weihnachten, von Maria und Josef und dem kleinen Jesus im Stall. Aber was ist eigentlich davor geschehen? Davon soll an diesem Samstag erzählt werden: Von der jungen Frau Maria, die gar nicht glauben kann, dass ausgerechnet sie, eine ganz einfache Frau, ein besonderes Kind bekommen soll. Und von ihrer Tante Elisabeth, die sich schon immer ein Kind gewünscht hat und jetzt schon so alt ist.

Außerdem wird gesungen, gespielt und gebacken und jedes Kind kann einen kleinen Adventskranz und seinen ganz persönlichen Engel basteln. Es gibt auch ein leckeres Mittagessen. Am Sonntag (1.) wird in der Stephanusgemeinde um 10 Uhr ein Gottesdienst für Große und Kleine gefeiert. Kinder, die am Kirchentag mitgemacht haben, können im Gottesdienst zeigen, was sie gemacht haben und zusammen mit dem Kinderchor ein Lied singen.

Die Teilnahme am Kinderkirchentag ist kostenlos. Anmelden können sich alle Kinder – egal ob evangelisch, katholisch oder auf der Suche – im Gemeindebüro, Telefon 06251/66166. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.11.2019