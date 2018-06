Anzeige

Bensheim.„Das Geheimnis der Kathedrale“ von Kurt Enßle wird am Sonntag, 10. Juni, um 16 Uhr im Parktheater Bensheim aufgeführt. 30 Kinder der Singschule Sankt Georg singen und spielen die spannende Geschichte um einen bestechlichen Baumeister, um Freundschaft, die am Schluss sogar Leben rettet, um die Kraft eines guten Rates und die Situation der Mädchen vor 1000 Jahren.

Johanna, die durch ihren Vater hochgebildete Schülerin, kommt nach Worms und schleicht sich auf Rat einer weisen Frau in die Knaben-Klosterschule ein und beeindruckt alle mit ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten, bis auf den Lehrer Renatus, der sie loswerden will.

Sie freundet sich mit ihrem Mitschüler Benedikt an, der der Lehrer und den Baumeister, Abt Erhadius versehentlich belauscht und so ihren Betrug mitbekommen hat: Die beiden bereichern sich an den Spenden zum Bau der Kathedrale und schinden die Menschen mit immer drastischeren Forderungen. Wie Benedikt und Johanna den Komplott auflösen und die Betrüger überführen können Familien mit Kindern am 10. Juni um 16 Uhr im Parktheater beobachten.