Kindersingwoche im Dom von Paderborn

Bensheim.In der ersten Juliwoche trafen sich 28 junge Chorsängerinnen und -sänger – darunter 14 Jugendliche aus Bensheim – zunächst im Jugendwerk St. Gottfried in Ilbenstadt, um sich auf das große Chorfestival des Kinderchorverbandes „Pueri Cantores“ vorzubereiten.

Unter der Leitung von Regionalkantor Gregor Knop (Bensheim) und seinem Team arbeiteten sich die 8 bis 16 Jahre alten Sänger in unglaublich kurzer Zeit durch das anspruchsvolle Programm, das außer ihnen über 2700 Gleichgesinnte aus ganz Deutschland geprobt hatten.

Darunter waren kleine Kinderchöre genauso wie große Domchöre etwa aus Köln, Fulda und Stuttgart. Für alle war die Reise ein Erlebnis: Der Paderborner Dom war leergeräumt, man stand oder saß auf dem Boden und hatte ein einmaliges Raumerlebnis durch den freien Blick, besonders aber durch den einmaligen Klang von 2700 geschulten Stimmen in für den Anlass perfekt komponierten und ausgewählten Werken, begleitet von Bläsern und der Orgel. Dieser Klang bleibt im Gedächtnis und trägt mindestens bis in die nächsten Chorproben nach den Ferien.

Square-Dance kam gut an

In Ilbenstadt wurde außerhalb der intensiven Proben gebastelt: Entstanden sind außer Schmuck auch Chor-T-Shirts, durch die der „Mainzer Bistumschor“ in Paderborn als Einheit erkennbar war.

Außerdem wurde getanzt, besonders beliebt war ein Square-Dance, der auch mehrfach in Paderborn zum Besten gegeben wurde, unter anderem auf dem Vorplatz des Domes zur Freude der Paderborner und anderer Chöre.

Bei jeder Kindersingwoche steht auch eine altersgerechte, spirituelle Begehung der Basilika auf dem Programm, und Gregor Knop ist jedes Mal aufs Neue fasziniert, mit welchem Interesse, mit wie guten Kenntnissen und vor allem mit welchem Durchhaltevermögen die Kinder dabeisind: „Durch die Fragen der Kinder verweilen wir immer über 90 Minuten in diesem wunderschönen und beziehungsreichen Raum und beschließen es mit einem Abendgebet im Altarraum der Basilika.“

Diesmal standen die Mariendarstellungen im Mittelpunkt der Begehung. Besonders fasziniert waren die Kinder von der gotischen Löwenmadonna mit Taube in der Hand, eine in der Kunstgeschichte sehr seltene Darstellung der Gottesmutter.

Das Festival in Paderborn stand unter dem Motto „Unsere Quelle bist du“ und begeisterte durch ein ausgefeiltes Programm und perfekte Organisation: Vom Ankommen an den Paderquellen über die Eröffnung im Dom, von der Organisation der Verpflegung über Begegnungs- und Wandelkonzerte, von der Chorparty mit Pop-Chor bis zum Singen in sozialen Einrichtungen: Das Programm war gespickt mit intensiven Eindrücken und verlief beeindruckend reibungslos.

Der Abschlussgottesdienst, nachzusehen in der Mediathek des Domradios, war zugleich Höhepunkt des Festivals: Wieder vereinten sich 2700 Stimmen zum raumfüllenden Gotteslob, Erzbischof Becker fand motivierende Worte, die die Kinder und Jugendlichen erreichten, dem emeritierten Pueri-Bischof Friedhelm Hofmann war die Freude anzumerken, wieder bei „seinen“ singenden Kindern zu sein, und auch der neue Pueri-Bischof Georg Bätzing aus Limburg war berührt und begeistert von der Dynamik der jungen Kirche der Pueri Cantores.

Die 28 Sängerinnen und Sänger des Mainzer Bistumschores kehrten voller intensiver Eindrücke mit neuen Freunden und einer großen Portion Singmotivation in ihre Gemeinden zurück. Einige sehen sich bereits am 31. August beim Mainzer Kinderchortag in Gießen wieder. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019