Kindertheater in Sankt Georg

Bensheim.Das Darmstädter Kindertheater „Die Stromer“ kommt am Samstag, 15. Juni, in die Kirche Sankt Georg in Bensheim.

Aufgeführt wird um 15 Uhr vor dem Altar das Theaterstück „Noah und der große Regen“ für Jungen und Mädchen von vier bis zehn Jahren. Natürlich sind auch Eltern und Großeltern willkommen.

Die etwa einstündige biblische Geschichte erzählt die spannende Odysse der Arche Noah kurzweilig und mit Musik in Szene gesetzt. In der Presseankündigung schreiben die Stromer von einer „lustvollen und nachdenklichen Erzählung“.

Karten gibt es in der Tourist-Information in Bensheim und der Kita, Familienzentrum Sankt Albertus, Heidelberger Straße 19.

Telefonische Bestellungen nimmt Monika Hess, 06251/68164, entgegen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.06.2019