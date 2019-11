Kinderturntag bei der TSV Auerbach

Bensheim.Ein Tag mit viel Spaß und Bewegung, das war der Kinderturntag zu dem die TSV Auerbach am Wochenende eingeladen hatte. Am Vormittag gab es Programm für Kinder bis sechs Jahre, am Nachmittag dann für Kinder ab sieben Jahren. Spielerische und turnerische Aktivitäten hatten Platz in der Halle des Vereins am Berliner Ring. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden mit dem Zuspruch. Vormittags wie nachmittags galt es, jeweils einen altersgerechten Parcours zu bewältigen, dafür gab es ein TSV-Turnabzeichen.

Der Kinderturntag ist eine Initiative des Deutschen Turnerbundes, die es seit mehreren Jahren gibt, die Auerbacher Turner haben sich erstmals angeschlossen. Ziel ist es, Kinder für den Sport im Allgemeinen und fürs Turnen im Speziellen zu begeistern. thz/Bild: Zelinger

