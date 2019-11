Kinderwerkstatt, Kultur und Geselligkeit

Bensheim.Der Vorstand des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises tagte unter dem Vorsitz von Carola Heimann. Zunächst wurde Sabine Fortwängler von der Kinderwerkstatt begrüßt. Sie stellte ein kreatives, multimediales Gesamtkonzept der Kinderwerkstatt vor, die nunmehr unter dem Dach der Stadtkultur Bensheim weiter aktiv sein will. Sabine Fortwängler berichtete von den seitherigen Aktivitäten der Kinderwerkstatt sowie auch vom Projekt „Kultur für Kids“. Unter anderem sollen auch die Partnerstädte Bensheims mit ins Boot geholt werden.

Der Vorstand begrüßte diese Aktivitäten und ist gerne bereit, bei den weiteren Vorhaben der Kinderwerkstatt mitzuarbeiten. Insbesondere wurde auch angesprochen, wie Kontakte zur tschechischen Partnerstadt Hostinné hergestellt werden können, die dann auf einer Homepage gezeigt werden sollen. Dazu stellt der deutsch-tschechische Freundschaftskreis Bilder der Kinder aus Tschechien zur Verfügung.

Heute Treffen im Museum

Besonders wurde dann die nächste Veranstaltung „Geselligkeit und Kultur im Museum“, die am heutigen Freitag (22.) durchgeführt werden soll, angesprochen. Die Veranstaltung ist aufgrund der Begrenzung der Plätze bereits restlos belegt.

Erste Überlegungen wurden zum Vereinsprogramm für das Jahr 2020 angestellt. Im Januar ist der Besuch der Ausstellung „Königskinder“ in Heidelberg vorgesehen, während die Jahreshauptversammlung im März stattfinden soll. In Planung sind auch die nächsten Fahrten für Vereinsmitglieder, die im Mai nach Berlin, im August nach Speyer und in die Pfalz sowie im September nach Mainz erfolgen sollen.

Im November ist ein Vortrag von Prof. Huth mit einer musikalischen Untermalung durch Berthold Mäurer geplant. Einzelheiten müssen noch abgeklärt werden und sollen zu einem späteren Zeitpunkt publiziert werden. mz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.11.2019