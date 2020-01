Kindinger-Grabstein und Marktplatz

Bensheim.Die SPD-Fraktion trifft sich zu ihrer nächsten Sitzung am Dienstag (21.). Zum Thema „Ehrenplatz“ für den Grabstein des Widerstandskämpfer Jakob Kindinger ist Günter Löffler zu Gast in der Fraktion. Der Standort des Grabsteines war in Vergangenheit schon Gegenstand von Diskussionen. Nach Meinung der Mitglieder der SPD-Fraktion muss ein würdiger Ehrenplatz für den Grabstein gefunden werden. Gemeinsam mit Günter Löffler soll hier nach einer Lösungsmöglichkeit gesucht werden.

Die Verwaltungsvorlagen für die nächste Sitzungsrunde werden anschließend behandelt. Auch die Eckpunkte für den städtebaulichen Wettbewerb der Bebauung der Fläche vor der Kirche Sankt Georg liegen vor und werden betrachtet. Die SPD war hier schon von Anfang an für eine eingeschossige Bauweise.

Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Hotel Felix. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020