„Kings of Floyd“ im Musiktheater Rex

Bensheim.Am Freitag, 27. März, kommt die Pink Floyd-Tribute-Show mit „Kings of Floyd – Echoes of the Past Tour“, ins Musiktheater Rex in Bensheim. Beginn ist um 20 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: „Kings of Floyd bieten eine musikalische Reise durch die Hits der erfolgreichsten Phase Pink Floyds und begeistern ihr Publikum mit musikalischer Extraklasse, aufwendigem Stage-Design und einem großartigen Sound. Kings of Floyd wurden im Dezember 2011 als Tribute an eine der größten Rock-Bands gegründet. Die gemeinsame Leidenschaft der sieben Musiker für Pink Floyd war eine wesentliche Grundlage für die jetzigen Erfolge.“

Gespielt werden die Hits „Meddle“ (1971), „Dark Side Of The Moon“ (1973), „Wish You Were Here“, „Animals“, „The Wall“ sowie „One of these Days“ und „Song Dogs of War“. red/Bild: Jürgen Körtning

