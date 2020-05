Kings of Floyd im Musiktheater Rex

Bensheim.Mit der neuen „Echoes of the past“-Show verbindet die deutsche Pink Floyd-Tribute Band Kings of Floyd authentisch präsentierte Songs aus allen Pink Floyd-Phasen mit einer aufwendigen Sound- und Lightshow. Mit ihrer Illusion eines echten Pink Floyd-Konzertes begeistert die Formation um den bekannten englischen Sänger Mark Gillespie auch eingefleischte Pink Floyd-Enthusiasten. Das Spektrum reicht dabei von Alben wie Meddle, Dark Side of The Moon, Wish You Were Here über The Wall bis hin zu neueren Werken.

Am Mittwoch, 16. September, tritt die Band – Stand jetzt – im Musiktheater Rex in der alten Güterhalle in Bensheim auf. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets sind unter anderem über die Homepage des Rex unter www.musiktheater-rex.de erhältlich. red/Bild: Thomas M. Weber

