Kirche zum stillen Gebet geöffnet

Bensheim.Die evangelische Stephanuskirche (Eifelstraße 37) wird ebenso wie an Weihnachten auch an Silvester, 31. Dezember, von 12 bis 21 Uhr für Besucher zum stillen Gebet geöffnet sein. Auch am Neujahrstag wird die Kirche in der Zeit von 10 bis 17 Uhr offen sein.

Friedenslicht aus Bethlehem

Das Friedenslicht aus Bethlehem wird im Foyer des Gemeindehauses stehen und kann mit einer Kerze, die dort bereitsteht, mitgenommen werden. Es wird empfohlen, eine eigene kleine Laterne für das Kerzenlicht mitzubringen, schreibt die Kirchengemeinde.

Der Gottesdienst am Altjahresabend (31.) entfällt. red

