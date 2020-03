Kirchen sammeln Unterschriften

Auerbach.Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Auerbach unterstützen die Unterschriftenaktion des deutschen Weltgebetstagskomitees für die Entschuldung des diesjährigen WGT-Landes Simbabwe.

Anlässlich des Weltgebetstags aus Simbabwe sammelt das deutsche Weltgebetstagskomitee Unterschriften für einen Teilschuldenerlass Simbabwes. Dadurch soll mehr Geld für medizinische Versorgung zur Verfügung stehen. Simbabwe braucht eine Entschuldung, um wirtschaftlich wieder auf die Füße zu kommen. Das Land ist hoch verschuldet, die Wirtschaft Simbabwes ist völlig zerstört.

Mit der Unterschriftenaktion fordert das Weltgebetstagskomitee von der deutschen Bundesregierung, auf einen Teil der Rückzahlung zu verzichten und das Geld stattdessen für den Kampf gegen HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose einzusetzen.

Die Gemeinden laden für Freitag (6.) in evangelische Gemeindezentrum, Bachgasse 39, ein. Um 18.15 Uhr wird über das Land informiert, um 19 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Die Unterschriftenlisten liegen am Freitag aus. Im Anschluss an den Gottesdienst wird eingeladen, bei landestypischen Speisen Gemeinschaft zu haben und miteinander ins Gespräch zu kommen. red

